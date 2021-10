Non solo Honor. Ecco perché il software Huawei dovrebbe preoccuparci (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non serve presentare Huawei, il gigante tecnologico cinese accusato di spionaggio dagli Usa e per questo colpito da sanzioni negli ultimi due anni. Anche in Italia (e in Europa) l’azienda è vista come fornitore potenzialmente rischioso, per via dei legami con Pechino e la legge cinese che garantisce allo Stato accesso totale ai dati dei clienti, inclusi quelli stranieri. Negli ultimi due anni Huawei ha dovuto reinventarsi. Ha potenziato il comparto software e ceduto una divisione, Honor, vendendola a una controllata dello Stato cinese ma liberandola dal giogo delle sanzioni. Questo ha attirato l’attenzione dei senatori americani, che ora chiedono a gran voce di sanzionare Honor – dato che si tratterebbe dello stesso pericolo sotto un altro nome. C’è però un problema più ampio: presto le sanzioni ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non serve presentare, il gigante tecnologico cinese accusato di spionaggio dagli Usa e per questo colpito da sanzioni negli ultimi due anni. Anche in Italia (e in Europa) l’azienda è vista come fornitore potenzialmente rischioso, per via dei legami con Pechino e la legge cinese che garantisce allo Stato accesso totale ai dati dei clienti, inclusi quelli stranieri. Negli ultimi due anniha dovuto reinventarsi. Ha potenziato il compartoe ceduto una divisione,, vendendola a una controllata dello Stato cinese ma liberandola dal giogo delle sanzioni. Questo ha attirato l’attenzione dei senatori americani, che ora chiedono a gran voce di sanzionare– dato che si tratterebbe dello stesso pericolo sotto un altro nome. C’è però un problema più ampio: presto le sanzioni ...

RobertoBurioni : Per i lavoratori portuali dal 1963 è obbligatoria la vaccinazione antitetanica. Chi non si vaccina non può lavorar… - Giorgiolaporta : Vi stanno sbeffeggiando in tutte le maniere, denigrando, dicendo che siete 4 scemi inutili. Avete un solo modo per… - lorepregliasco : L'apocalisse #greenpass non c'è stata. Bisognerebbe riflettere sulla distanza tra la bolla mediatica e il mondo re… - len6165 : RT @zampa_qua: URGENTISSIMO???????? ?? 346 2866577??NONNO REX E RIMASTO SOLO,LA SUA MAMMA UMANA,STA MALE NON PUÒ OCCUPARSENE, AIUTIAMOLO ??,HA BI… - xllambowx : ma se inizio a vedere tutti i suoi difetti e non solo i suoi pregi significa che ho smesso di starci sotto? -