LinkedIn lascerà la Cina ma è in arrivo un clone più gradito a Pechino

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Foto: via Unsplash, la piattaforma di Microsoft per la ricerca del lavoro, chiuderà la sua versione cinese, secondo quanto riferito ieri dalla stessa compagnia americana in un post sul proprio blog. La società ha citato “un ambiente operativo significativamente più impegnativo e maggiori requisiti di conformità” richiesti dacome i motivi principali che hanno portato alla decisione di chiudere in. La piattaforma ha affermato di avere avuto successo “nell’aiutare i membri cinesi a trovare lavoro e opportunità economiche”, ma di non avere riscontrato gli stessi risultati “negli aspetti più sociali della condivisione e dell’informazione”. Il servizio di proprietà di Microsoft era l‘ultimo grande social network statunitense ancora ufficialmente operativo in. Il Paese ha vietato infatti Signal e ...