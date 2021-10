Infortuni Dybala e Morata: gli aggiornamenti verso Juve Roma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Paulo Dybala e Alvaro Morata in vista della sfida di domenica Juventus-Roma Ancora allenamento personalizzato per Paulo Dybala e Alvaro Morata in vista della partita tra Juventus e Roma. Niente ritorno in gruppo dunque per i due attaccanti bianconeri. Massimiliano Allegri sperava di avere a disposizione almeno l’argentino in vista del match contro la Roma, ma con tutta probabilità si siederà soltanto in panchina, econdo quanto riportato da Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli ultimisulle condizioni di Pauloe Alvaroin vista della sfida di domenicantus-Ancora allenamento personalizzato per Pauloe Alvaroin vista della partita trantus e. Niente ritorno in gruppo dunque per i due attaccanti bianconeri. Massimiliano Allegri sperava di avere a disposizione almeno l’argentino in vista del match contro la, ma con tutta probabilità si siederà soltanto in panchina, econdo quanto riportato da Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

