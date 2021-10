Gigi Meroni, il Torino lo omaggia a 54 anni dalla sua scomparsa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Torino - Il Torino ha voluto omaggiare la memoria di Gigi Meroni a 54 anni, il 15 ottobre del 1967, dal tragico incidente. La 'Farfalla Granata' morì a soli 24 anni, travolto da un'auto mentre ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021)- Ilha volutore la memoria dia 54, il 15 ottobre del 1967, dal tragico incidente. La 'Farfalla Granata' morì a soli 24, travolto da un'auto mentre ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Sui social il ricordo per Gigi Meroni, scomparso 54 anni fa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Sui social il ricordo per Gigi Meroni, scomparso 54 anni fa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Sui social il ricordo per Gigi Meroni, scomparso 54 anni fa - napolimagazine : TORINO - Sui social il ricordo per Gigi Meroni, scomparso 54 anni fa - apetrazzuolo : TORINO - Sui social il ricordo per Gigi Meroni, scomparso 54 anni fa -