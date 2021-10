Covid: Fontana, Lombardia supera quarto mese in zona bianca (Di venerdì 15 ottobre 2021) Leggo i dati dello stesso periodo dello scorso anno, quando ricordo si facevano meno tamponi e avevamo in atto più misure restrittive e rafforzo la mia convinzione che i vaccini ci stiano riportando ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Leggo i dati dello stesso periodo dello scorso anno, quando ricordo si facevano meno tamponi e avevamo in atto più misure restrittive e rafforzo la mia convinzione che i vaccini ci stiano riportando ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana Covid: Fontana, Lombardia supera quarto mese in zona bianca ... quando ricordo si facevano meno tamponi e avevamo in atto più misure restrittive e rafforzo la mia convinzione che i vaccini ci stiano riportando alla vita e alla libertà", osserva Fontana. "Spero ...

Covid: Fontana, Lombardia supera quarto mese in zona bianca "La Lombardia supera il quarto mese consecutivo in zona bianca, con numeri incoraggianti e ancora in discesa, nonostante sia trascorso ormai un mese esatto dall'inizio delle scuole e le restrizioni no ...

