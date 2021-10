C’è stata una forte esplosione in una moschea di Kandahar, in Afghanistan: ci sono almeno 16 morti e 32 feriti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Venerdì mattina c’è stata una forte esplosione che ha colpito una moschea sciita di Kandahar, la seconda città più grande dell’Afghanistan, mentre era in corso la preghiera del venerdì: secondo le prime ricostruzioni sono morte almeno 16 persone e almeno Leggi su ilpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Venerdì mattina c’èunache ha colpito unasciita di, la seconda città più grande dell’, mentre era in corso la preghiera del venerdì: secondo le prime ricostruzionimorte16 persone e

