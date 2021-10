Cashback, addio o conferma? Ecco cosa filtra dal Governo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Cashback, sospeso fino al 31 dicembre, è oggetto di dibattito nel Governo. Il ministro dell’economia sottolinea i benefici Il Cashback è un altro tema sul quale il Governo discute. C’è da decidere se proseguire con il programma o eliminarlo. Sul tema le forze politiche sono divise. Intanto il programma è stato sospeso fino al L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il, sospeso fino al 31 dicembre, è oggetto di dibattito nel. Il ministro dell’economia sottolinea i benefici Ilè un altro tema sul quale ildiscute. C’è da decidere se proseguire con il programma o eliminarlo. Sul tema le forze politiche sono divise. Intanto il programma è stato sospeso fino al L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

LuciaLaVita1 : RT @Viv_Dany: Pensioni più alte un tubo! Ci pigliano in giro, è adeguamento all'inflazione, non regalano nulla. Ma via il cashback, che i… - MamolkcsMamol : Manovra, parte il cantiere da 23 mld: addio cashback,... - Rodica17957578 : RT @Viv_Dany: Pensioni più alte un tubo! Ci pigliano in giro, è adeguamento all'inflazione, non regalano nulla. Ma via il cashback, che i… - m_spagna : RT @Viv_Dany: Pensioni più alte un tubo! Ci pigliano in giro, è adeguamento all'inflazione, non regalano nulla. Ma via il cashback, che i… - Viv_Dany : Pensioni più alte un tubo! Ci pigliano in giro, è adeguamento all'inflazione, non regalano nulla. Ma via il cashba… -