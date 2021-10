Advertising

ciropellegrino : Rubata l’automobile di #Spalletti, allenatore del Calcio #Napoli - sportface2016 : #Napoli, rubata l'auto di Luciano #Spalletti - Gazzetta_it : Napoli, rubata la Panda di #Spalletti davanti all'albergo dove vive - solopallone : Calcio: rubata a Napoli la Panda di Luciano Spalletti - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: rubata a Napoli la Panda di Luciano Spalletti Furto pochi giorni dopo la sparizione 500 della moglie di Demme -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio rubata

Esperienza sgradevole per Spaletti che è il secondo del gruppo azzurro a subire il furto: nei giorni scorsi, infatti, anche alla moglie di Diego Demme, era statala sua 500 Abarth nella zona ...Aveva parcheggiato la sua utilitaria, una Panda , all'esterno dell'hotel dove attualmente vive, a corso Vittorio Emanuele, zona centrale di Napoli . L'allenatore azzurro, Luciano Spalletti , non l'ha ...Inoltre in queste ore è sparita anche quella del mister, Luciano Spalletti, che era parcheggiata nei pressi dell’Hotel Britannique. Il mister attualmente risiede proprio nell'albergo di Corso Vittorio ...Non si ritiene che l'allenatore sia stato preso di mira, si tratterebbe solo di un evento casuale; solitamente Spalletti parcheggiava la sua automobile in garage, ma nell'occasione l'aveva lasciata al ...