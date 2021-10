Ballottaggi, Berlusconi: «Sono ottimista». E su FdI: «Basta aggressioni, è la destra democratica» (Di venerdì 15 ottobre 2021) A Mario Draghi di fronte al tornante più impegnativo nella sua sin qui breve esperienza politica, arriva il pieno sostegno di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere risponde in un’intervista rilasciata al Piccolo di Trieste, città interessata dal Ballottaggio di domenica prossima e dove è probabile la riconferma di Roberto Dipiazza, del centrodestra. E alla domanda sulla possibile fine anticipata della legislatura, replica a muso duro: «Si voterà nel 2023. Solo un irresponsabile potrebbe immaginare di interrompere il lavoro di un governo che sta facendo ripartire l’Italia». Le tensioni e gli scontri degli ultimi giorni non sembrano preoccupare più di tanto il leader di Forza Italia. Berlusconi intervistato dal Piccolo di Trieste «Non parlerei di piazze affollate – sottolinea – ma di qualche migliaio di persone in buona fede ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) A Mario Draghi di fronte al tornante più impegnativo nella sua sin qui breve esperienza politica, arriva il pieno sostegno di Silvio. Il Cavaliere risponde in un’intervista rilasciata al Piccolo di Trieste, città interessata dalo di domenica prossima e dove è probabile la riconferma di Roberto Dipiazza, del centro. E alla domanda sulla possibile fine anticipata della legislatura, replica a muso duro: «Si voterà nel 2023. Solo un irresponsabile potrebbe immaginare di interrompere il lavoro di un governo che sta facendo ripartire l’Italia». Le tensioni e gli scontri degli ultimi giorni non sembrano preoccupare più di tanto il leader di Forza Italia.intervistato dal Piccolo di Trieste «Non parlerei di piazze affollate – sottolinea – ma di qualche migliaio di persone in buona fede ...

