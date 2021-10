Università, via libera della Camera all’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ stata approvata all’unanimità l’abolizione del decreto che proibiva l’iscrizione a più di un corso di laurea contemporaneamente Le riforme al sistema universitario italiano procedono rapidamente. Il 12 ottobre è stata votata all’unanimità l’abolizione del Decreto Regio del 1933 che proibiva agli studenti di iscriversi a più corsi di laurea in contemporanea. La Camera ha L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ stata approvata all’unanimità l’abolizione del decreto che proibiva l’iscrizione a più di un corso dimente Le riforme al sistema universitario italiano procedono rapidamente. Il 12 ottobre è stata votata all’unanimità l’abolizione del Decreto Regio del 1933 che proibiva agli studenti di iscriversi a piùdiin. Laha L'articolo proviene da Consumatore.com.

