Udinese, Silvestri: “Dovevamo avere almeno due punti in più” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “In queste due settimane abbiamo lavorato bene. Siamo pronti ad affrontare il Bologna e sono contento che la gara si svolgerà qui allo stadio. Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi per poter tornare alla vittoria. Il Bologna è un’ottima squadra e ci sarà da battagliare“. Il portiere dell’Udinese Marco Silvestri ha presentato così la sfida contro il Bologna, in programma domenica alle ore 15 alla Dacia Arena. Il tecnico Luca Gotti ha lavorato sulla difesa a quattro: “Io penso che il Mister sappia bene cosa fare per farci entrare in campo nel modo migliore. Da dietro posso dire che sono pronto a gestire la difesa sia a quattro sia a tre e che tutti i difensori sono pronti a giocare sia a quattro sia a tre quindi, a mio avviso, non sarà un problema”. Sugli avversari: “Il Bologna è un’ottima squadra con grandi giocatori, soprattutto davanti. Noi ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) “In queste due settimane abbiamo lavorato bene. Siamo pronti ad affrontare il Bologna e sono contento che la gara si svolgerà qui allo stadio. Abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi per poter tornare alla vittoria. Il Bologna è un’ottima squadra e ci sarà da battagliare“. Il portiere dell’Marcoha presentato così la sfida contro il Bologna, in programma domenica alle ore 15 alla Dacia Arena. Il tecnico Luca Gotti ha lavorato sulla difesa a quattro: “Io penso che il Mister sappia bene cosa fare per farci entrare in campo nel modo migliore. Da dietro posso dire che sono pronto a gestire la difesa sia a quattro sia a tre e che tutti i difensori sono pronti a giocare sia a quattro sia a tre quindi, a mio avviso, non sarà un problema”. Sugli avversari: “Il Bologna è un’ottima squadra con grandi giocatori, soprattutto davanti. Noi ...

