Tour de France 2022 | si parte da Copenaghen il primo luglio | torna l’Alpe d’Huez

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La 109esima edizione deldedi ciclismo si aprirà con una cronometro di 13 chilometri per le vie dinella giornata del. La manifestazione si chiuderà poi il 24sugli Champs Elysèes di Parigi. Dopo le prime tre frazioni danesi si ripartirà dalla Francia, a Dunkerque. A Longwy è prevista la tappa più lunga (ben 220 chilometri) mentre ci sarà anche uno sconfinamento in Svizzera nonchè il ritorno sul. La presentazione delle squadre si svolgerà il 29 giugno nei Giardini di Tivoli. SportFace.

IldeFemmes coprirà 1.029 chilometri e sarà caratterizzato da tappe di montagna consecutive, due stage che si presteranno agli attacchi o alle fughe, una che avrà come peculiarità i settori ...E per finire, la grande festa di Parigi, con il passaggio di testimone alla prima edizione deldeFemmes ', le precisazioni di Prudhomme ...La 109esima edizione del Tour de France di ciclismo si aprirà con una cronometro di 13 chilometri per le vie di Copenaghen nella giornata del primo luglio. La manifestazione si chiuderà poi il 24 ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - La Grande Partenza da Copenhagen, poi Arenberg, l'Alpe d'Huez e Hautacam, fino al traguardo di Parigi, con la tradizionale c ...