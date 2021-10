Taiwan: fiamme in un edificio di 13 piani, almeno 46 morti (Di giovedì 14 ottobre 2021) almeno 46 persone sono morte e altre 41 sono rimaste ferite in un incendio divampato durante la notte in un edificio di 13 piani nel sud di Taiwan. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco. Stando alle prime ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021)46 persone sono morte e altre 41 sono rimaste ferite in un incendio divampato durante la notte in undi 13nel sud di. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco. Stando alle prime ...

Advertising

RadioItaliaIRIB : In fiamme un edificio di 13 piani a Taiwan: almeno 9 morti - giornaleradiofm : Approfondimenti: Taiwan: fiamme in un edificio di 13 piani, almeno 46 morti: (ANSA) - TAIPEI, 14 OTT - Almeno 46 pe… - Radiopescara : In fiamme un edificio di 13 piani a Taiwan. Almeno 46 morti - Ticinonline : Edificio in fiamme a Taiwan, 46 morti e decine di feriti #edificio #taiwan #dramma #estero #fuoco - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: In fiamme un edificio di 13 piani a Taiwan. Almeno 9 morti -