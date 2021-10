Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 14 ottobre 2021

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ideldell’di, 14. La combinazione: 8, 14, 25, 59, 60, 88. Numero Jolly: 27. Numero Superstar: 31. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso didel. Sono stati centrati cinque ‘5’, che vincono 36.825 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 95,8 milioni di euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

