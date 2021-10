Sondaggi YouGov: le proteste non fermano Boris e i Tories (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il rapporto del Parlamento che ha definito “fallimentare” la gestione Covid da parte del governo britannico e le proteste per il caos carburante, sembrano non aver scalfito il consenso del partito Conservatore e del suo leader. A sostenerlo sono gli ultimi Sondaggi realizzati da YouGov che danno i Tories addirittura in crescita di due punti al 41% rispetto alla precedente rilevazione e dieci punti avanti sugli avversari del Labour. Il partito Conservatore torna così agli stessi livelli del dicembre 2019 quando trionfò alle Politiche. Niente buon nuove per i laburisti che restano inchiodati al 31%, un punto in meno rispetto al risultato ottenuto alle ultime elezioni. La mancata crescita è da imputare ai dissidi interni che vede contrapposti da una parte i moderati guidati dal leader Keir Starmer e dall’altra ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il rapporto del Parlamento che ha definito “fallimentare” la gestione Covid da parte del governo britannico e leper il caos carburante, sembrano non aver scalfito il consenso del partito Conservatore e del suo leader. A sostenerlo sono gli ultimirealizzati dache danno iaddirittura in crescita di due punti al 41% rispetto alla precedente rilevazione e dieci punti avanti sugli avversari del Labour. Il partito Conservatore torna così agli stessi livelli del dicembre 2019 quando trionfò alle Politiche. Niente buon nuove per i laburisti che restano inchiodati al 31%, un punto in meno rispetto al risultato ottenuto alle ultime elezioni. La mancata crescita è da imputare ai dissidi interni che vede contrapposti da una parte i moderati guidati dal leader Keir Starmer e dall’altra ...

USA: sempre più problemi affliggono l’amministrazione Biden In USA sempre più problemi affliggono l'amministrazione Biden, mentre il presidente sta cercando di far approvare due importanti leggi.

