“Reazione a catena” | Keanu Reeves e Morgan Freeman alchimia fredda stasera in tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Chicago, mentre la metropoli vive tra le luci notturne, in un laboratorio, tra provette e fumi come da pozioni, si tenta la scoperta del secolo: la fusione. Un’energia derivata dall’idrogeno, dunque pulita, di basso costo, che andrebbe a sconvolgere gli equilibri economici del mondo legati al petrolio. Un tecnico ricercatore “d’azione”, non fermo dietro un microscopio ma fuggitivo e preparato a scappare, (), è la mente responsabile di questo combustibile potente e non inquinante, che richiamerà l’interesse dei servizi segreti deviati. “”,in tv, non mettevi troppo comodi. I colleghi sono in disaccordo se divulgare o meno la scoperta. Quando un commando di mercenari fa irruzione. Eddie Kasalivich (...