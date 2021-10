Matrimoni omosessuali tra reali | l’Olanda dice sì | ma difficilmente altre monarchie la emuleranno

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ancora una volta i Paesi Bassi si confermano al primo posto nella difesa dei diritti Lgbt dando il via libera aifra persone dello stesso sesso anche all’interno della famiglia reale. Di recente l’erede al trono, la 17tenne principessa Catharina Amalia di Orange-Nassau, aveva pubblicato un libro intitolato Amalia, duty calls che ha fatto molto discutere perché definiva la monarchia olandese obsoleta e non al passo con i tempi, soprattutto in relazione al diktat che prevedeva la rinuncia al trono per i membri della famiglia reale che intendessero contrarre uno omosessuale. Sebbene non si conosca quasi nulla della vita privata della principessa Amalia, figlia di re Guglielmo Alessandro, è noto a tutti il suo impegno sociale in difesa dei diritti Lgbt e le critiche contenute nel suo libro hanno spinto il Parlamento olandese ad ...

Dopo essere stato il primo Paese al mondo ad avere legalizzato le unioni omosessuali nel 2001, oggi è la prima monarchia che ammette matrimoni arcobaleno anche per i membri della royal family.