Marcos Asensio nel mirino della Juventus | l’indiscrezione di calciomercato

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci avviciniamo alla ripresaSerie A e laha l’obbligo di tornare a correre verso le prime posizioni di classifica. I bianconeri sono stati protagonisti di un inizio di campionato per nulla entusiasmante: tanti goal subiti e pochi punti racimolati. Troppo poco visto il blasone non eccezionale di alcune delle squadre affrontate e la forte rosa a disposizioneVecchia Signora. La squadra di Massimiliano Allegri, però, sembra dare segni di ripresa nelle ultime giornate dove ha ritrovato parzialmente la solidità difensiva, vedasi la partite contro il Chelsea e Torino. Nel frattempo, ilbianconero non si ferma ed il DS Cherubini è già all’opera per cercare di migliorare la rosa nel più breve tempo possibile: nelc’èdel ...

Parliamo di: è lui il giocatore su tutte le furie perché ai margini (in campo per appena 221 ) del progetto tecnico. Nel suo caso di quello targato Carlo Ancelotti. 'Diariogol.com' ..., infatti, figura tra i calciatori in esubero di cui Florentino Perez vorrebbe liberarsi il prima possibile. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, dunque ogni occasione potrebbe ...Stando alle ultime indiscrezioni il big può dire addio a fine stagione perché stufo di stare ai margini. Il Milan insidia la Juventus ...Contents1 Marcos Asensio, una delle piú ghiotte occasioni per la prossima sessione di Calciomercato2 Le squadre interessate a Marcos Asensio3 Marcos Asensio sarebbe un valore aggiunto per i rossoneri ...