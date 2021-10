I’m Your Man, la recensione: L’amore ai tempi dell’algoritmo (Di giovedì 14 ottobre 2021) La recensione di I'm Your Man: il film di Maria Schrader, in uscita il 14 ottobre, è la storia di una donna e di un robot programmato per amarla; Maren Eggert ha vinto l'Orso d'Argento per la miglior interpretazione al Festival di Berlino 2021. "I tuoi occhi sono come due laghi di montagna in cui vorrei sprofondare". Se vi trovaste a un appuntamento con un uomo, che effetto vi farebbe una dichiarazione come questa? Sì, forse si può fare di meglio. Nella recensione di I'm Your Man, uno dei film più stimolanti che possiate vedere in questo periodo, in uscita al cinema il 14 ottobre, vi spiegheremo perché. Il fatto è che a fare questa dichiarazione ad Alma, in maniera, diciamo, un po' fredda, impersonale, è Tom. Bello, alto, occhi azzurri, sorriso smagliante, un uomo perfetto. Solo che è un robot, ed è stato … Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladi I'mMan: il film di Maria Schrader, in uscita il 14 ottobre, è la storia di una donna e di un robot programmato per amarla; Maren Eggert ha vinto l'Orso d'Argento per la miglior interpretazione al Festival di Berlino 2021. "I tuoi occhi sono come due laghi di montagna in cui vorrei sprofondare". Se vi trovaste a un appuntamento con un uomo, che effetto vi farebbe una dichiarazione come questa? Sì, forse si può fare di meglio. Nelladi I'mMan, uno dei film più stimolanti che possiate vedere in questo periodo, in uscita al cinema il 14 ottobre, vi spiegheremo perché. Il fatto è che a fare questa dichiarazione ad Alma, in maniera, diciamo, un po' fredda, impersonale, è Tom. Bello, alto, occhi azzurri, sorriso smagliante, un uomo perfetto. Solo che è un robot, ed è stato …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? I’m Your Man, la recensione: L’amore ai tempi dell’algoritmo - ManuelaCaserta : I'm Your Man il nuovo film di Maria Schrader, da oggi in sala, che porta al cinema una divertente commedia romantic… - GazzettadellaSp : A Chiara e I'm Your Man in contemporanea al Nuovo - hervindipity : ho visto del cane nella zuppa... io non sono pronta a vederli giocare con lui e coccolarlo... i'm not your strongest soldier - NIGHTW4SH : e comunque buongiorno e buon uscita di the last duel ed i’m your man -