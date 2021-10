Green Pass: non ne usciremo interi (Di giovedì 14 ottobre 2021) La questione Green Pass riesce nel miracolo al contrario di saldare su un’unica rivendicazione tutte quelle aree trasversali della società italiana che, in un modo o nell’altro, esprimevano rivendicazioni di tipo sociale, politico ed economico che io chiamo “irricevibili” da una Repubblica – intesa nel senso del corpo elettorale e delle istituzioni costituzionali che esso si è storicamente dato – che si fonda su alcuni presupposti storico-politici molto precisi (l’essere nata nel contesto storico che inizia il 25 luglio 1943 e si chiude con il voto referendario del 1946 e con la Costituzione del 1948). Nel mare magnum di chi protesta ci sono, in ordine rigorosamente sparso, forze politiche minoritarie di estrema destra, ultima manifestazione di quel filone neofascista che operava a destra del MSI sin dalla fine degli anni sessanta, elementi sindacali ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021) La questioneriesce nel miracolo al contrario di saldare su un’unica rivendicazione tutte quelle aree trasversali della società italiana che, in un modo o nell’altro, esprimevano rivendicazioni di tipo sociale, politico ed economico che io chiamo “irricevibili” da una Repubblica – intesa nel senso del corpo elettorale e delle istituzioni costituzionali che esso si è storicamente dato – che si fonda su alcuni presupposti storico-politici molto precisi (l’essere nata nel contesto storico che inizia il 25 luglio 1943 e si chiude con il voto referendario del 1946 e con la Costituzione del 1948). Nel mare magnum di chi protesta ci sono, in ordine rigorosamente sparso, forze politiche minoritarie di estrema destra, ultima manifestazione di quel filone neofascista che operava a destra del MSI sin dalla fine degli anni sessanta, elementi sindacali ...

