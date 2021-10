Fedez si scontra con Emma Marrone | “Stai sciolto…”

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 14 ottobre 2021)protagonista di una nuova polemica e questa volta è coinvolta la sua collega. Durante l'ultima puntata di Muschio Selvaggio il rapper milanese ha parlato di un concerto die del fatto che il pubblico fosse seduto, aspetto che sembrava strano e la sua osservazione ha portato a credere (ingiustamente) che il suo tono fosse polemico. “Ricordo che una volta non pensavo esistessero i concerti seduti. Sono andato a un concerto dimolti anni fa. Giuro, ci sono stato davvero. Vado a Roma con la convinzione di vedere uno di quei concerti che ero abituato a vedere. Invece, l'intero pubblico era praticamente seduto. Non so perché: forse era un pubblico comodo, erano più roba pop, ma si balla lo stesso… non lo so. ” Alcuni fan del cantante hanno fatto notare ...