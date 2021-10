Covid, Gimbe: in Puglia diminuiscono contagi e attualmente positivi Stabile il dato delle terapie intensive. Vaccinato oltre l'80 per cento dei pugliesi over 12 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Di Francesco Santoro: In Puglia diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 58) che i nuovi contagi (-15,7 per cento rispetto alla scorsa settimana), mentre la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è Stabile al 4 per cento. Negli altri reparti ospedalieri, invece, il dato è leggermente inferiore all’ultima rilevazione (5 per cento). È quando emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia da Covid-19. «Ormai da sei settimane consecutive – dichiara il presidente dell’organismo indipendente, Nino Cartabellotta– a livello nazionale si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Solo in tre Regioni (Calabria, ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 14 ottobre 2021) Di Francesco Santoro: Insia gliper 100mila abitanti (sono 58) che i nuovi(-15,7 perrispetto alla scorsa settimana), mentre la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva èal 4 per. Negli altri reparti ospedalieri, invece, ilè leggermente inferiore all’ultima rilevazione (5 per). È quando emerge dal report della Fondazionesull’evoluzione della pandemia da-19. «Ormai da sei settimane consecutive – dichiara il presidente dell’organismo indipendente, Nino Cartabellotta– a livello nazionale si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Solo in tre Regioni (Calabria, ...

Advertising

Corriere : Gimbe: in calo le curve «Senza green pass 3,8 milioni di lavoratori: rischio caos tam... - Agenzia_Italia : Continua la frenata della vaccinazioni nonostante il green pass - Agenzia_Ansa : Gimbe: I casi covid continuano a scendere da 5 settimane. In 7 giorni -13,2% ricoveri,-5,7% terapie intensive,-19%… - Maurizio62 : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE 6-12 ott ??? nuovi casi (-13,5%), ricoveri (-10,2%), terapie intensive (-14,5%), decessi (-14,5%) ??>13 mln… - Loredanataberl1 : RT @Corriere: Gimbe: in calo le curve «Senza green pass 3,8 milioni di lavoratori: rischio caos tamponi» -