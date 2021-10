Call of Duty Vanguard: Activision inserisce il sistema anti-cheat Ricochet (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo l’avvertimento dato ai cheater, l’azienda madre di Call of Duty ha svelato Ricochet, il nuovo sistema usato in Vanguard contro i cheat Call of Duty Vanguard uscirà tra poco, e i giocatori già prospettano il peggio per via di ciò che sta accadendo in Warzone, con le partite multiplayer costantemente vessate dagli utenti utilizzatori di cheat, e di glitch all’interno del gioco. Il titolo deve ancora rivelare la modalità zombie, ormai fondamentale tra quelle presenti nella serie; tuttavia, prima di fare ciò è necessario instillare un po’ di tranquillità tra i fan, poiché i cheater sembrano essere in grado di superare ogni misura che dovrebbe prevenire la loro comparsa. Negli ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo l’avvertimento dato aier, l’azienda madre diofha svelato, il nuovousato incontro iofuscirà tra poco, e i giocatori già prospettano il peggio per via di ciò che sta accadendo in Warzone, con le partite multiplayer costantemente vessate dagli utenti utilizzatori di, e di glitch all’interno del gioco. Il titolo deve ancora rivelare la modalità zombie, ormai fondamentale tra quelle presenti nella serie; tuttavia, prima di fare ciò è necessario instillare un po’ di tranquillità tra i fan, poiché ier sembrano essere in grado di superare ogni misura che dovrebbe prevenire la loro comparsa. Negli ...

Advertising

zazoomblog : Call of Duty Vanguard: Activision inserisce il sistema anti-cheat Ricochet - #Vanguard: #Activision #inserisce - telefoninonet : RICOCHET, l’anti-cheat di Call of Duty è finalmente realtà - EsportsWebit : Activision svela l'anti-cheat 'RICOCHET' in arrivo su Call of Duty Warzone e Vanguard - PCGamingit : RICOCHET è il nuovo Anti-Cheat Kernel di Call of Duty - - zazoomblog : Call of Duty svela il sistema anti-cheat Ricochet in arrivo al lancio di Vanguard e della mappa Pacific di Warzone… -