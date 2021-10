Ballando con le Stelle, i concorrenti costati di più: nomi e cachet (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ballando con le Stelle esordirà molto presto su Rai Uno, secondo alcune indiscrezioni due concorrenti avrebbero un cachet molto alto: i nomi Molto presto il programma condotto da Milly Carlucci riaprirà i battenti, sabato 16 ottobre, infatti, inizierà una nuova stagione. Il settimanale Diva e Donna ha svelato il cachet dei concorrenti, affermando che due di loro sono pagati molto di più rispetto agli altri. Il magazine ha rivelato che quest’anno Ballando con le Stelle ha avuto un taglio del budget del 15%. Tuttavia alcuni concorrenti non sono affatto costati poco. Albano in primis che da anni ottiene i suoi principali guadagni dai concerti nei Paesi dell’Est Europa, dove è ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 14 ottobre 2021)con leesordirà molto presto su Rai Uno, secondo alcune indiscrezioni dueavrebbero unmolto alto: iMolto presto il programma condotto da Milly Carlucci riaprirà i battenti, sabato 16 ottobre, infatti, inizierà una nuova stagione. Il settimanale Diva e Donna ha svelato ildei, affermando che due di loro sono pagati molto di più rispetto agli altri. Il magazine ha rivelato che quest’annocon leha avuto un taglio del budget del 15%. Tuttavia alcuninon sono affattopoco. Albano in primis che da anni ottiene i suoi principali guadagni dai concerti nei Paesi dell’Est Europa, dove è ...

