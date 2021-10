Stupore a Barletta | la sposa arriva a cavallo in chiesa E poi va via con il marito sul destriero

Advertising

VideoAndria : #andria: Nella BAT sposa a cavallo verso la chiesa, stupore per i passanti a - statodelsud : Stupore a Barletta, sposa arriva a cavallo in chiesa - Pino__Merola : Stupore a Barletta, sposa arriva a cavallo in chiesa - PugliaReporter : Puglia: sposa a cavallo verso la chiesa, stupore per i passanti a Barletta - i video diffusi sul web: - corrmezzogiorno : #Bari Barletta, stupore in chiesa La sposa arriva a cavallo -

Ha lasciato tutti a bocca aperta una sposa che a Barletta è arrivata in chiesa in sella a un cavallo, accompagnata da suo padre, anche lui in sella a un destriero. La giovane sposa indossava un abito bianco principesco, aveva i capelli raccolti e ...