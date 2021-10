Soleil Sorge, sua mamma interviene: “Gianmaria mi scriveva su WhatsApp e Instagram, l’ho dovuto bloccare” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Soleil Sorge ha una mamma che è un bel peperino (e chi ha visto Pechino Express lo sa bene) e nell’ultimo numero del settimanale Chi ha parlato di Gianmaria Antinolfi, l’ex fidanzato che sua figlia ha accusato di essere “ai limiti dello stalking”. Wendy Kay ha confermato quanto detto da sua figlia al Grande Fratello Vip: “Gianmaria l’ho conosciuto, una volta è passato da Roma a lasciarmi Simba, il cagnolino di Soleil. E da lì ha cominciato a mandarmi messaggi lunghissimi in cui parlava di Soleil tanto che, a un certo punto, l’ho dovuto bloccare. Lui così ha continuato a scrivermi su Instagram. Mia figlia aveva paura di trovarselo ovunque, se una ragazza dice ‘basta’ il ragazzo deve ... Leggi su biccy (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha unache è un bel peperino (e chi ha visto Pechino Express lo sa bene) e nell’ultimo numero del settimanale Chi ha parlato diAntinolfi, l’ex fidanzato che sua figlia ha accusato di essere “ai limiti dello stalking”. Wendy Kay ha confermato quanto detto da sua figlia al Grande Fratello Vip: “conosciuto, una volta è passato da Roma a lasciarmi Simba, il cagnolino di. E da lì ha cominciato a mandarmi messaggi lunghissimi in cui parlava ditanto che, a un certo punto,. Lui così ha continuato a scrivermi su. Mia figlia aveva paura di trovarselo ovunque, se una ragazza dice ‘basta’ il ragazzo deve ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - Giuh_h : vogliono intrappolare 3 concorrenti del calibro di miriana trevisan, sophie codegoni e soleil sorge in una misera s… - Soleil_Sorge : Rispettivamente in ordine da sinistra verso destra: Carmen, Raffaella e Francesca Carmen e Francesca sono i comodi… - _crossyourheart : RT @Aria_saggitt99: #gfvip ho appena realizzato che i genitori di Soleil l'hanno chiamata così perchè al contrario il suo nome si legge SOR… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6: problemi casalinghi per Amedeo Goria e Soleil Sorge -