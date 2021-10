Salvini sui responsabili delle violenze di Roma: «Cinque imbecilli che non hanno idee politiche» – Il video (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Matteo Salvini è tornato sulle violenze di piazza dello scorso sabato, 9 ottobre, parlando alla conferenza stampa con Giorgia Meloni e Antonio Tajani e il candidato di centrodestra Enrico Michetti. Il leader leghista ha bollato i responsabili delle violenze come «Cinque imbecilli che chi governa non è riuscito a fermare». L’ex ministro dell’Interno ha detto anche di aver chiesto un incontro al premier Mario Draghi: «Io sono preoccupato, così questo Paese non va lontano. Non facciamo un buon servizio. Il Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre metterà in strada 18 mila poliziotti e con quello che è accaduto a Roma e con il G20 in vista. Tra pochi giorni ospiteremo i grandi del mondo e noi ci presentiamo con quale biglietto da visita? Non siamo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Matteoè tornato sulledi piazza dello scorso sabato, 9 ottobre, parlando alla conferenza stampa con Giorgia Meloni e Antonio Tajani e il candidato di centrodestra Enrico Michetti. Il leader leghista ha bollato icome «che chi governa non è riuscito a fermare». L’ex ministro dell’Interno ha detto anche di aver chiesto un incontro al premier Mario Draghi: «Io sono preoccupato, così questo Paese non va lontano. Non facciamo un buon servizio. Il Green pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre metterà in strada 18 mila poliziotti e con quello che è accaduto ae con il G20 in vista. Tra pochi giorni ospiteremo i grandi del mondo e noi ci presentiamo con quale biglietto da visita? Non siamo ...

