Sagra della Castagna 2021 a Rocca di Papa: date, degustazioni, concerti ed eventi in programma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Rocca di Papa è lieta di annunciare ai suoi cittadini e a tutti gli appassionati che quest'anno – dopo lo stop del 2020 per il Coronavirus – torna la Sagra delle Castagne. Con la sua 41esima edizione il tradizionale evento gastronomico si terrà il terzo fine settimana del mese: con esattezza l'evento andrà da venerdì 15 a domenica 17 ottobre 2021. I protagonisti dei tre giorni saranno, come sempre, gastronomia, artigianato, musica e cultura. La città è pronta ad accogliere sia i propri cittadini che i turisti in questa esperienza tutta da vivere, unica nel suo genere. Scopriamo insieme il programma della Sagra delle Castagne?

