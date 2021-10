Origine Covid, “Cina esaminerà migliaia di campioni di sangue raccolti a Wuhan” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Cina si appresta a esaminare, nell’ambito di una ricerca sull’Origine del Covid 19, decine di migliaia di campioni di sangue raccolti nella megalopoli di Wuhan. Lo rivela la Cnn che cita un funzionario della Commissione sanitaria nazionale cinese. I campioni di sangue sono conservati al Wuhan Blood Center e l”archivio’ – fino a 200.000 campioni, compresi quelli degli ultimi mesi del 2019 – è stato indicato lo scorso febbraio dagli esperti dell’Oms, sottolinea la Cnn, come una possibile fonte di informazioni cruciali che potrebbero contribuire a definire quando e dove il virus sia passato dall’animale all’uomo. Secondo i funzionari cinesi, i campioni della banca ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lasi appresta a esaminare, nell’ambito di una ricerca sull’del19, decine dididinella megalopoli di. Lo rivela la Cnn che cita un funzionario della Commissione sanitaria nazionale cinese. Idisono conservati alBlood Center e l”archivio’ – fino a 200.000, compresi quelli degli ultimi mesi del 2019 – è stato indicato lo scorso febbraio dagli esperti dell’Oms, sottolinea la Cnn, come una possibile fonte di informazioni cruciali che potrebbero contribuire a definire quando e dove il virus sia passato dall’animale all’uomo. Secondo i funzionari cinesi, idella banca ...

Advertising

zazoomblog : Origine Covid “Cina esaminerà migliaia di campioni di sangue raccolti a Wuhan” - #Origine #Covid #“Cina #esaminerà - BinaryOptionEU : RT 'Origine del #Covid, Cnn: 'Cina esaminerà migliaia di campioni di sangue raccolti a #Wuhan'. - zazoomblog : Origine Covid “Cina esaminerà migliaia di campioni di sangue raccolti a Wuhan” - #Origine #Covid #“Cina #esaminerà - Zompagrillo : In origine c'erano i negazionisti del virus, poi i no vax e ora i nopass. Comincio a pensare che non sia stato il c… - MartaDj1 : RT @Adnkronos: Origine del #Covid, Cnn: 'Cina esaminerà migliaia di campioni di sangue raccolti a #Wuhan'. -