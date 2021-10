Napoli, personalizzato per Lobotka. Terapie per Malcuit e Ounas (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Seduta mattutina al Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di esercitazione tecnica. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro di forza alternato a lavoro tattico. A chiusura di seduta partita a campo ridotto. Lobotka prosegue la sua tabella di allenamento personalizzato in campo. Terapie per Malcuot e Ounas. Sono rientrati dagli impegni con le nazionali Elmas e Anguissa. Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Seduta mattutina alKonami Training Center. Gli azzurri preparano-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di esercitazione tecnica. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro di forza alternato a lavoro tattico. A chiusura di seduta partita a campo ridotto.prosegue la sua tabella di allenamentoin campo.per Malcuot e. Sono rientrati dagli impegni con le nazionali Elmas e Anguissa.

