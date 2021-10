Morta in ospedale magazziniera che fu travolta da pancale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una donna di 58 anni che il 2 settembre fu travolta da un pancale nel magazzino dell'azienda dove lavorava, è Morta adesso in ospedale a Careggi (Firenze) dopo settimane di ricovero per i traumi e le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una donna di 58 anni che il 2 settembre fuda unnel magazzino dell'azienda dove lavorava, èadesso ina Careggi (Firenze) dopo settimane di ricovero per i traumi e le ...

