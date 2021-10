Meloni alla Jerusalem prayer breakfast: prego per un futuro di prosperità e di pace (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Riflettori puntati su Giorgia Meloni, che oggi è intervenuta alla Jerusalem prayer breakfast, nella Sala della Minerva a Roma. Dove di fatto, la leader di Fratelli d’Italia, che della chiarezza e della coerenza ha fatto i ferri del suo mestiere, ha ripreso i fili di un discorso pronunciato già molti anni fa, quando in veste di ministro della Gioventù, al terzo e ultimo giorno di visita in Israele, sul libro degli ospiti fuori dal Memoriale dei bambini – che conclude il doloroso percorso del Museo Yad Vashem a Gerusalemme, il Museo della Shoah inaugurato nel 2006 – la Meloni scrisse: «C’è sempre un’alternativa all’odio, alla sopraffazione, alla violenza e alla guerra. Nostro dovere, ovunque e per sempre, è costruire ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Riflettori puntati su Giorgia, che oggi è intervenuta, nella Sala della Minerva a Roma. Dove di fatto, la leader di Fratelli d’Italia, che della chiarezza e della coerenza ha fatto i ferri del suo mestiere, ha ripreso i fili di un discorso pronunciato già molti anni fa, quando in veste di ministro della Gioventù, al terzo e ultimo giorno di visita in Israele, sul libro degli ospiti fuori dal Memoriale dei bambini – che conclude il doloroso percorso del Museo Yad Vashem a Gerusalemme, il Museo della Shoah inaugurato nel 2006 – lascrisse: «C’è sempre un’alternativa all’odio,sopraffazione,violenza eguerra. Nostro dovere, ovunque e per sempre, è costruire ...

