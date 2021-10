Maignan, terminato l’intervento al polso: ecco i tempi recupero (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ riuscito l’intervento al polso per Mike Maignan, che ora dovrà restare fuori per molto tempo. Stimati i tempi di recupero del francese. In casa Milan c’è grande preoccupazione. L’infortunio di Mike Maignan, ovviamente, è una tegola molto pesante per Stefano Pioli, soprattutto per quanto dimostrato dall’ex portiere del Lille in questa prima fase di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ riuscitoalper Mike, che ora dovrà restare fuori per molto tempo. Stimati ididel francese. In casa Milan c’è grande preoccupazione. L’infortunio di Mike, ovviamente, è una tegola molto pesante per Stefano Pioli, soprattutto per quanto dimostrato dall’ex portiere del Lille in questa prima fase di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

