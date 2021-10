Ligue 1 in Francia, no a proposta Fifa per Mondiale biennale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il consiglio di amministrazione della Lega calcio francese ha adottato mercoledì una mozione per opporsi ai piani per giocare la Coppa del Mondo maschile ogni due anni, sostenendo che il torneo è un patrimonio Mondiale che non dovrebbe essere “banalizzato” e che una tale mossa rovinerebbe i calendari. La decisione della Lega è arrivata poche settimane dopo che il presidente della federazione campione del mondo maschile ha dichiarato di non essere contrario all’idea della Fifa per una Coppa del Mondo biennale, nonostante la diffusa resistenza europea. “Senza previa consultazione, la Fifa vuole prendere una decisione nel suo esclusivo interesse e il cui impatto è irreparabilmente negativo per le leghe e i club nazionali in quanto datori di lavoro”, ha affermato la Lega francese. “Questo progetto prevederebbe anche ... Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il consiglio di amministrazione della Lega calcio francese ha adottato mercoledì una mozione per opporsi ai piani per giocare la Coppa del Mondo maschile ogni due anni, sostenendo che il torneo è un patrimonioche non dovrebbe essere “banalizzato” e che una tale mossa rovinerebbe i calendari. La decisione della Lega è arrivata poche settimane dopo che il presidente della federazione campione del mondo maschile ha dichiarato di non essere contrario all’idea dellaper una Coppa del Mondo, nonostante la diffusa resistenza europea. “Senza previa consultazione, lavuole prendere una decisione nel suo esclusivo interesse e il cui impatto è irreparabilmente negativo per le leghe e i club nazionali in quanto datori di lavoro”, ha affermato la Lega francese. “Questo progetto prevederebbe anche ...

