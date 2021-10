L’errore imperdonabile di Draghi sul green pass (Di mercoledì 13 ottobre 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/10/desiderio-green-pass.mp4 Ormai è chiaro che il lasciapassare abbia diviso gli italiani e per capirne il perché dobbiamo ripercorrere le tappe degli ultimi due anni. La storia di questi ultimi anni si divide infatti in due: pre e post vaccino. Prima il governo Conte con i lockdown, il distanziamento sociale, le delazioni di Stato, il coprifuoco, lo smartworking. Poi il governo Draghi che ha sicuramente ottenuto qualche risultato in più rispetto al precedente grazie soprattutto nella campagna vaccinale. Ma una cosa non è mai cambiata: la politica sanitaria del ministro Speranza condita all’incapacità di prevedere che il vaccino difficilmente sarebbe stato accolto da tutta la popolazione italiana. Ed ecco L’errore: quello di essersi irrigidito ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/10/desiderio-.mp4 Ormai è chiaro che il lasciaare abbia diviso gli italiani e per capirne il perché dobbiamo ripercorrere le tappe degli ultimi due anni. La storia di questi ultimi anni si divide infatti in due: pre e post vaccino. Prima il governo Conte con i lockdown, il distanziamento sociale, le delazioni di Stato, il coprifuoco, lo smartworking. Poi il governoche ha sicuramente ottenuto qualche risultato in più rispetto al precedente grazie soprattutto nella campagna vaccinale. Ma una cosa non è mai cambiata: la politica sanitaria del ministro Speranza condita all’incapacità di prevedere che il vaccino difficilmente sarebbe stato accolto da tutta la popolazione italiana. Ed ecco: quello di essersi irrigidito ...

Advertising

MauroGiubileo : Aver consegnato alla #Cina la #Russia è stato senza dubbio il più grande sbaglio che l’America sotto l’Amministrazi… - laidovecchio : Sono rimasto a casa, e ho commesso l’imperdonabile errore di guardare la fiction su @RaiUno. Non si salvano neppure i titoli di coda. - matteoduranti10 : @Alfrez__ L’ho pensato anche io ahahaha @gielle_ssl errore imperdonabile qui ?? - infoitsport : L’errore imperdonabile di Donnarumma, prende gol sotto le gambe come un dilettante - infoitsport : Palla in mezzo alle gambe: l'errore imperdonabile di Donnarumma -

Ultime Notizie dalla rete : L’errore imperdonabile L’errore imperdonabile di Donnarumma, prende gol sotto le gambe come un dilettante Sport Fanpage