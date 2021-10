Inserimento della tutela dell’ambiente nella Costituzione, Fico: “Momento molto importante” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA – Roberto Fico interviene dopo che la Camera ha approvato con un’ampia maggioranza l’Inserimento della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della nostra Costituzione. La proposta passa ora nuovamente al Senato per la seconda lettura. Per il presidente della Camera dei Deputati, il voto di ieri “segna un Momento molto importante. Testimonia l’impegno del Parlamento a rispondere alla grande sfida del nostro tempo e a preservare la nostra casa comune avendo cura dell’interesse delle future generazioni”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA – Robertointerviene dopo che la Camera ha approvato con un’ampia maggioranza l’biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentalinostra. La proposta passa ora nuovamente al Senato per la seconda lettura. Per il presidenteCamera dei Deputati, il voto di ieri “segna un. Testimonia l’impegno del Parlamento a rispondere alla grande sfida del nostro tempo e a preservare la nostra casa comune avendo cura dell’interesse delle future generazioni”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

M5S_Camera : Il voto per l’inserimento della tutela dell’ambiente e degli animali tra i Principi fondamentali della nostra Costi… - Roberto_Fico : Il voto di @Montecitorio sull’inserimento della tutela dell’#ambiente in #Costituzione è un segnale politico import… - Rodica17957578 : RT @mariaederaM5S: La votazione di ieri per l’inserimento della tutela dell’ambiente e degli animali nella nostra #Costituzione è un moment… - Mirandola59 : RT @mariaederaM5S: La votazione di ieri per l’inserimento della tutela dell’ambiente e degli animali nella nostra #Costituzione è un moment… - Frances47226166 : RT @F_DUva: Ottimo l'ok della Camera al testo di riforma proposto dal @Mov5Stelle per l'inserimento della tutela dell'ambiente e degli anim… -