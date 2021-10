Denunciato 50enne dopo un lite | per reato di porto d’armi abusivo

Advertising

Corriere Romagna

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un cinquantenne, cittadino italiano, per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali.Il cutter è stato sequestrato e ilall'Autorità Giudiziaria di Ravenna per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate.Denunciato 50enne dopo una lite: indagato in stato di libertà per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali.La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un cinquantenne, cittadino italiano, per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali. Nel primo pomeriggio di domenica ...