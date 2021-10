Dal 22 al 24 ottobre torna«Forme» | la manifestazione dedicata al formaggio

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un calendario ricco di appuntamenti, finalmente in presenza e dal vivo dopo l’edizione interamente digitale del 2020.

Advertising

VittorioSgarbi : #ministriperlavoro Il ministro del Lavoro (il suo, visto che ha sempre vissuto di politica) Andrea Orlando si dice… - ZanAlessandro : Nella Capigruppo del Senato che si terrà la prossima settimana, le forze politiche che hanno sostenuto il #ddlZan a… - ladyonorato : A furia di restrizioni e controlli, vuoi vedere che dal 15 ottobre tornerà di moda #iorestoacasa… dal lavoro? Magar… - Germana71158289 : RT @RadioSavana: ?? I lavoratori del porto di Trieste chiedono a tutti i lavoratori d'Italia di scioperare dal lavoro dal 15 ottobre in poi… - Vince08440165 : RT @AlessandroCere7: Il governo in #Francia estenderà il #PassSanitaire fino al 31 luglio 2022, annuncia Gabriel Attal (portavoce governo)… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal ottobre

ComingSoon.it

... dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma14 fino al 242021 sempre all'Auditorium Parco della Musica e, da ......cerimonia di apertura del TTG Travel Experience di Italian Exhibition Group fino al 15al ... Per vincere questa sfida, dopo una stagione pressoché irripetibile nel tempo contrassegnata...Il corpo, l'amore, la libido, dalla storia dell’arte ai meandri del web, nella doppia mostra di Sergio Gagliardo e Ninni Dei al RUFA Space di Roma ...Paolo Brambilla candidato per i pubblicisti. Ventimila giornalisti lombardi (pubblicisti e professionisti) votano online il rinnovo dei Consigli nazionali Ventimila giornalisti lombardi (pubblicisti e ...