Crotone Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)è una partita della ottava giornata di Serie B, si giocherà allo Scida sabato 16 ottobre alle ore 16. Calabresi e toscani vengono da due esperienze di classifica diverse. I primi sono posizionati a ridosso della zona playout e nelle ultime cinque gare hanno collezionato due sconfitte e tre pareggi. I secondi viaggiano a vele spiegate e sono in testa alla classifica. Come arrivano le squadre? Il, come detto, non se la passa bene. Quella posizione di classifica non sta bene a Modesto, così come sono preoccupanti quei 4 punti collezionati in sette gare. C’è bisogno assolutamente di un’inversione di marcia al fine di tornare a lottare la zona playoff. Dall’altra parte ildi D’Angelo non può non essere soddisfatto delle sue prestazioni. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un ...