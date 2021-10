“Che coppia”. Massimo Giletti scoperto con lei, la splendida attrice da poco single (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Era una vita che non si vedeva il giornalista e conduttore televisivo di La7 in dolce compagnia. Tutti ricorderanno il grande amore di Massimo Giletti con Antonella Clerici, di cui ha parlato più di una volta emozionando il pubblico. Negli anni, certo, si è frequentato con altre fiamme ma da tempo è single. Stessa cosa per Claudia Gerini, con cui è appena stato pizzicato. Recentemente Claudia Gerini ha festeggiato pubblicamente il 12esimo compleanno della figlia Linda, in tale occasione i fan hanno potuto appurare ancora quanto sia rimasta in ottimi rapporti con Federico Zampaglione. Così tanto da aver anche partecipato al suo matrimonio. Proprio quest’estate, l’interprete si è lasciata con l’imprenditore Simon Clementi. Per questo motivo, in particolare, il fatto che sia stata paparazzata raggiante con Massimo ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Era una vita che non si vedeva il giornalista e conduttore televisivo di La7 in dolce compagnia. Tutti ricorderanno il grande amore dicon Antonella Clerici, di cui ha parlato più di una volta emozionando il pubblico. Negli anni, certo, si è frequentato con altre fiamme ma da tempo è. Stessa cosa per Claudia Gerini, con cui è appena stato pizzicato. Recentemente Claudia Gerini ha festeggiato pubblicamente il 12esimo compleanno della figlia Linda, in tale occasione i fan hanno potuto appurare ancora quanto sia rimasta in ottimi rapporti con Federico Zampaglione. Così tanto da aver anche partecipato al suo matrimonio. Proprio quest’estate, l’interprete si è lasciata con l’imprenditore Simon Clementi. Per questo motivo, in particolare, il fatto che sia stata paparazzata raggiante con...

darlingRirii : @paoladb795 Ma che critiche stupide! Come se fossero i primi a fare un servizio fotografico di coppia senza essere una coppia ma per piacere - sapphir44472763 : RT @ktigerradio: Donghae ha pubblicato il suo nuovo singolo 'California Love', realizzata in coppia con Jeno degli NCT! Che ne pensate?… - Tiprendolatesta : Mi piace relazionarmi con una coppia. Sono relazioni diverse, ricche. Amo i cuck, che non sono cornuti, persone sp… - angyvid06 : RT @zeepruk_italia: Zunshines volete mandare le vostre foto e/o lavori a Zee? Ecco cosa potete allegare: foto di coppia (Zee e Zunshines),… - Madrili2 : RT @Anna38175697: Buongiorno ?? sempre più convinta di aver scelto le persone giuste da seguire ??sia singolarmente che in coppia #zengavo #… -

Ultime Notizie dalla rete : Che coppia Il primo trailer di Scream ci ha fatto cambiare idea sulla nostalgia ... nonostante Wes Craven non sia più tra noi, Kevin Williamson sia impegnato in altri lidi e tutto l'onere creativo ricade sulle spalle di una coppia molto promettente, ma che arriva qui alla sua prima ...

Allegri - Ambra Angiolini, la storia d'amore è finita E' finita, dopo quattro anni d'amore, la storia tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini . Lo scrive il settimanale 'Chi', che parla di una lunga crisi che avrebbe travolto la coppia negli ultimi mesi (nata ancora prima del lockdown), evidenziando come l'allenatore tornato sulla panchina bianconera ha preso casa a Torino mentre l'attrice è rimasta a ...

Milan, Giroud: "Lotteremo per vincere lo scudetto. Che coppia con Ibra" Tuttosport Notti in bianco, baci a colazione Recensione Notti in bianco, baci a colazione la recensione della commedia di Francesco Mandelli con Alessio Vassallo e Ilaria Spada Festa del Cinema di Roma 2021 ...

Skin accarezza il pancione lievitato della compagna: "Eccitatissima, a breve sarò mamma" In un'intervista su OK! Magazine la star degli Skunk Anansie racconta come si sta preparando per il capitolo più emozionante della sua vita ...

