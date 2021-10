Calcio: Ligue 1, due turni durante feste natalizie in stagione 2022 - 23 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Visto il Mondiale in Qatar, si giocherà il 28 dicembre e l'1 gennaio PARIGI (FRANCIA) - Il "Boxing Day" sbarca anche in Francia. La Lfp ha annunciato che nella stagione 2022 - 23, in considerazione ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Visto il Mondiale in Qatar, si giocherà il 28 dicembre e l'1 gennaio PARIGI (FRANCIA) - Il "Boxing Day" sbarca anche in Francia. La Lfp ha annunciato che nella- 23, in considerazione ...

Advertising

RaiSport : #Ligue1: due turni durante le feste natalizie nella stagione 2022-23 Il prossimo campionato partirà il 7 agosto 20… - sportface2016 : #Ligue1, 'boxing day' dal 2022/2023. Soluzione anche per la #SerieA? - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Messi: 'Voglio la Champions con il Psg. Mbappé è un'arma in più' ?? - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Muscoli, idee, leadership: così Tchouameni ha conquistato la Francia (ma non si fermerà) - sportli26181512 : Sergio Ramos, si avvicina il debutto con la maglia del Psg: Come riportano in Spagna e Francia, il difensore potreb… -