Borgo Picarielli | variante approvata | via al comparto edificatorio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –laal Piano Urbanistico Attuativo delCR 20 di via Rescigno. Il dirigente del Settore Trasformazioni Urbanistiche rende noto “che laal Piano Urbanistico Attuativo relativo alCR 20 località/via Rescigno è pubblicato nel BURC n. 98 dell’11 ottobre 2021 ed è vigente a partire dal giorno 12 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio della Regione Campania n. 05 del 04/08/2011”. Si sblocca ed arriva quindi a compimento una vicenda che riguarda una tra le residue aree urbane finora non interessate da interventi edilizi. L'articolo ...