Ballottaggio Caserta, i commerciandi di via San Carlo appoggiano Marino (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Martedì 12 Ottobre dalle ore 18 il candidato sindaco del centro sinistra Carlo Marino ha fatto visita ai commercianti di Via San Carlo, grazie all’ iniziativa del Comitato Antica Via San Carlo e di Antonio de Falco, secondo più votato della lista Socialisti Uniti, dietro la regia organizzativa dell’avv. Gian Piero Menditto, “sancarlino doc”, facendo una passeggiata a tappe incontrando i commercianti prendendo con un loro un caffè prima, nel tratto iniziale della strada, al nuovo bar Caffè San Carlo di Porrino, poi al Bar Dubai ed infine alla Caffetteria Bar Daniele nel tratto finale di via San Carlo passando prima per un saluto presso il ristorante San Carlo all’amico Loreto Scala. In questa suggestiva ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Martedì 12 Ottobre dalle ore 18 il candidato sindaco del centro sinistraha fatto visita ai commercianti di Via San, grazie all’ iniziativa del Comitato Antica Via Sane di Antonio de Falco, secondo più votato della lista Socialisti Uniti, dietro la regia organizzativa dell’avv. Gian Piero Menditto, “sancarlino doc”, facendo una passeggiata a tappe incontrando i commercianti prendendo con un loro un caffè prima, nel tratto iniziale della strada, al nuovo bar Caffè Sandi Porrino, poi al Bar Dubai ed infine alla Caffetteria Bar Daniele nel tratto finale di via Sanpassando prima per un saluto presso il ristorante Sanall’amico Loreto Scala. In questa suggestiva ...

Advertising

gennaromigliore : A #Caserta il sindaco Carlo Marino stacca di 5 punti % il candidato della destra e va al ballottaggio grazie al ris… - anteprima24 : ** #Ballottaggio ##Caserta, i commerciandi di via San Carlo appoggiano Marino ** - sulPezzoit : Ballottaggio Caserta, commercianti di via San Carlo con Carlo Marino Sindaco - Il_Mezzogiorno : Ballottaggio Caserta, commercianti di via San Carlo con Carlo Marino Sindaco - TeleradioNews : Caserta. Ballottaggio elettorale: ‘Family Act’: Italia Viva attacca Zinzi, in ‘controcorrente’ rispetto alla Lega… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Caserta Zinzi: 'Impianto dei rifiuti, dal sindaco solo bugie' A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio, a tenere banco, a Caserta, tra i due sfidanti, Gianpiero Zinzi per il centrodestra, e Carlo Marino per il centrosinistra, è ancora una volta il tema della costruzione del biodigestore in ...

Marino: 'L'asse Caserta - Napoli con Manfredi è possibile' Il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Marino, ieri mattina, ha incontrato il neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che è venuto a Caserta per rimarcare il sostegno al ballottaggio a Marino. Un incontro per ribadire l'importanza della collaborazione tra sindaci su temi come le politiche sociali, i beni comuni, il corretto ...

Elezioni comunali 2021, il ballottaggio a Caserta: i candidati Sky Tg24 Zinzi: «Impianto dei rifiuti, dal sindaco solo bugie» A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio, a tenere banco, a Caserta, tra i due sfidanti, Gianpiero Zinzi per il centrodestra, e Carlo Marino per il centrosinistra,..

Caserta. Ballottaggio elettorale: De Siano e Sarro assicurano a Zinzi totale sostegno di Forza Italia CASERTA – Prosegue la campagna elettorale per quello che è il ballottaggio tra Carlo Marino (candidato del centrosinistra) e ...

A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale per il, a tenere banco, a, tra i due sfidanti, Gianpiero Zinzi per il centrodestra, e Carlo Marino per il centrosinistra, è ancora una volta il tema della costruzione del biodigestore in ...Il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Marino, ieri mattina, ha incontrato il neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che è venuto aper rimarcare il sostegno ala Marino. Un incontro per ribadire l'importanza della collaborazione tra sindaci su temi come le politiche sociali, i beni comuni, il corretto ...A pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio, a tenere banco, a Caserta, tra i due sfidanti, Gianpiero Zinzi per il centrodestra, e Carlo Marino per il centrosinistra,..CASERTA – Prosegue la campagna elettorale per quello che è il ballottaggio tra Carlo Marino (candidato del centrosinistra) e ...