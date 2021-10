Arriva la birra de “La Casa Di Carta” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Estrella Galicia lancia l’edizione limitata della birra dedicata all’amatissima serie “La Casa Di Carta”: sull’etichetta è riportato lo slogan “La Resistencia Continua” accompagnato dalla maschera di Salvador Dalì simbolo della banda creata dal “Professore” “La Resistencia Continua”, lo slogan riportato sull’etichetta della birra de “La Casa Di Carta” Saranno 85milioni le bottiglie distribuite in oltre 60 Paesi di tutto il mondo (in Spagna la vendita è già partita) alla vigilia della seconda parte della quinta stagione de “La Casa De Papel” in arrivo il 3 dicembre su Netflix. Sul lancio mondiale della birra de La Casa Di Carta, Santiago Miguelez direttore marketing de Hijos De Rivera ha dichiarato: “Da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Estrella Galicia lancia l’edizione limitata delladedicata all’amatissima serie “LaDi”: sull’etichetta è riportato lo slogan “La Resistencia Continua” accompagnato dalla maschera di Salvador Dalì simbolo della banda creata dal “Professore” “La Resistencia Continua”, lo slogan riportato sull’etichetta dellade “LaDi” Saranno 85milioni le bottiglie distribuite in oltre 60 Paesi di tutto il mondo (in Spagna la vendita è già partita) alla vigilia della seconda parte della quinta stagione de “LaDe Papel” in arrivo il 3 dicembre su Netflix. Sul lancio mondiale dellade LaDi, Santiago Miguelez direttore marketing de Hijos De Rivera ha dichiarato: “Da ...

