Virginia Raggi secondo alcuni dovrebbe scomparire in silenzio: mi pare irrealistico (Di martedì 12 ottobre 2021) Per far dire a Giuseppe Conte una manciata di parolette scontate ed elementari – “Non ce lo vedo il M5S a fare un ramo dell’Ulivo” – ci sono voluti 4 giorni dopo il voto che a Roma ha visto Virginia Raggi ultima e di fatto scaricata, o quanto meno dimenticata, dai big troppo impegnati a festeggiare la vittoria giallorosa (annunciata) di Napoli. La Raggi è stata sconfitta, ma con buona pace di tutti i festanti cantori del “Tracollo Raggi” (immancabile titolone di Piazza Pulita) il suo 19%, come ha sottolineato a Tagadà Alessandra Ghisleri, sondaggista di simpatie non pentastellate, significa che a Roma non c’è stato il crollo verticale del M5S. Infatti il Movimento “ha tenuto” grazie all’apporto personale della ex-sindaca, forte di un suo pacchetto di voti che cumulato a quello delle liste civiche che l’hanno sostenuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Per far dire a Giuseppe Conte una manciata di parolette scontate ed elementari – “Non ce lo vedo il M5S a fare un ramo dell’Ulivo” – ci sono voluti 4 giorni dopo il voto che a Roma ha vistoultima e di fatto scaricata, o quanto meno dimenticata, dai big troppo impegnati a festeggiare la vittoria giallorosa (annunciata) di Napoli. Laè stata sconfitta, ma con buona pace di tutti i festanti cantori del “Tracollo” (immancabile titolone di Piazza Pulita) il suo 19%, come ha sottolineato a Tagadà Alessandra Ghisleri, sondaggista di simpatie non pentastellate, significa che a Roma non c’è stato il crollo verticale del M5S. Infatti il Movimento “ha tenuto” grazie all’apporto personale della ex-sindaca, forte di un suo pacchetto di voti che cumulato a quello delle liste civiche che l’hanno sostenuta ...

