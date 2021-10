Ultime Notizie Roma del 12-10-2021 ore 19:10 (Di martedì 12 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona dalla redazione al microfono Giuliano terrigno parliamo ancora dei Green pass che dal 15 ottobre offriamo ricordando ormai ogni ora sarà obbligatorio per i dipendenti pubblici e privati per assicurare un efficace un efficiente verifica Il mistero della Salute rende disponibile datori specifiche funzionalità per una verifica quotidiana e automatizzata rivelando solo il possesso di un certificato in corso di validità e non ulteriori informazioni lo prevede la bozza del dpcm che introduce l’uso di un pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal ministero con licenza Open Source questa app Si può integrare nei sistemi di controllo degli accessi inclusi quelli di rilevazione delle presenze poi ritorniamo sulla manifestazione NO Green passi di soldi negli scontri di Roma sabato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona dalla redazione al microfono Giuliano terrigno parliamo ancora dei Green pass che dal 15 ottobre offriamo ricordando ormai ogni ora sarà obbligatorio per i dipendenti pubblici e privati per assicurare un efficace un efficiente verifica Il mistero della Salute rende disponibile datori specifiche funzionalità per una verifica quotidiana e automatizzata rivelando solo il possesso di un certificato in corso di validità e non ulteriori informazioni lo prevede la bozza del dpcm che introduce l’uso di un pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal ministero con licenza Open Source questa app Si può integrare nei sistemi di controllo degli accessi inclusi quelli di rilevazione delle presenze poi ritorniamo sulla manifestazione NO Green passi di soldi negli scontri disabato ...

Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 973 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dal… - fanpage : Entrambi non vaccinati - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - VesuvioLive : L’Amica Geniale 3: la data e la trama della terza stagione - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (12/10/21) Le ultime notizie dalla Regione in collaborazione con CityNews -