Saints Row ci porta alla scoperta della città di Santo Ileso in un video gameplay

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nel mese di agosto di quest'anno, Deep Silver e Volition hanno annunciatoRow, definito dalle compagnie "un audace rebootserie bestseller", il cui lancio globale è previsto per il 25 febbraio 2022. Il gioco è stato svelato nel corsoGamescom con un trailer e une ora, grazie a Game Informer, possiamo apprendere qualcosa in più sul titolo. Leggi altro...

Advertising

PlayStationBit : La serie è pronta a offrire una nuova gamma di folli trovate. Ecco il primo gameplay di #SaintsRow #PS4 #PS5 - Console_Tribe : Saints Row, video gameplay mostra il mondo di Santo Ileso - - infoitscienza : Saints Row: video gameplay mostra la città di Santo Ileso - GamingToday4 : Saints Row: video gameplay mostra la città di Santo Ileso - italiatopgames : Saints Row Criminal Customs Edition (Esclusiva Amazon) in prenotazione al prezzo della Standard! -

Ultime Notizie dalla rete : Saints Row

Tra gli open world sulla falsa riga di GTA più famosi è impossibile non annoverare, irriverente saga che nel corso della sua storia ci ha immersi in situazioni sempre più improbabili e fuori di testa, oltre che politicamente scorrette. Una serie che è riuscita a entrare ...L'anno inizierà con il botto con titoli come, Horizon Forbidden West e Elden Ring che arriveranno sulle piattaforme nei primi mesi dell'anno. Un altro titolo da aggiungere a questa lista ...Scoprite dove acquistare Saints Row per Playstation 4, Playstation 5, PC e Xbox ai prezzi migliori sul mercato!Saints Row: vediamo un primo gameplay del reboot | Diamo uno sguardo a Santo Ileso in questo video confezionato dagli sviluppatori.