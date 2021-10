Roma Sud, giovedì notte chiusa entrata Monteporzio Catone (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di sostituzione dei pali di illuminazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in entrata verso il G.R.A. Grande Raccordo Anulare di Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Cesareo. Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021)– Sulla D19 Diramazionesud della A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di sostituzione dei pali di illuminazione, in orario notturno, dalle 22:00 di14 alle 5:00 di venerdì 15 ottobre, saràla stazione di, inverso il G.R.A. Grande Raccordo Anulare di. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di San Cesareo.

