Paderno | il ponte chiuso verrà demolito per metà e ricostruito | nessun attraversamento provvisorio

perildiDugnano. Si profila un investimento di oltre 1 milione e 250mila euro per mettere in sicurezza una volta per tutte il manufattoormai da più di 4 mesi che sta paralizzando il traffico cittadino. Entrodicembremesso a punto il progetto L'articolo proviene da Il Notiziario.

I marciatori osnaghesi sono partiti da Perugia -San Giovanni per raggiungere Assisi: una ...altri osnaghesi giunti con pullman organizzati dai sindacati o da associazioni come Mehala di...Per ildi via Cesare Battisti aDugnano chiuso al traffico ormai da maggio , ci sono 3 ipotesi progettuali diverse per la costruzione di un bypass provvisorio per scavalcare la ferrovia e il ...Nuove chiusure notturne del Ponte di Paderno. Il primo stop alla circolazione è previsto già dalla tarda serata di oggi, lunedì 11 ottobre 2021.Un nuovo passaggio a livello per superare la ferrovia accompagnato da un by-pass costruito dall’Esercito sul Seveso. È questo lo scenario che in Comune ...