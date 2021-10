Matteo Salvini, gli incontri elettorali di oggi (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA – Ecco gli incontri elettorali che il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), terrà nella giornata odierna: ore 10 Roma – incontro con i cittadini (Mercato di Via San Romano ang. via T. Cartella) ore 15 Trieste – conferenza stampa con Giorgia Meloni e Antonio Tajani (piazza della Borsa) ore 19 Bovolone (Verona) – cena (Gruppo Sportivo Ricreativo Crosare, Via Cà Persa, 4) L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA – Ecco gliche il leader della Lega,(foto), terrà nella giornata odierna: ore 10 Roma – incontro con i cittadini (Mercato di Via San Romano ang. via T. Cartella) ore 15 Trieste – conferenza stampa con Giorgia Meloni e Antonio Tajani (piazza della Borsa) ore 19 Bovolone (Verona) – cena (Gruppo Sportivo Ricreativo Crosare, Via Cà Persa, 4) L'articolo L'Opinionista.

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI: «LAMORGESE ANCORA INADEGUATA CONTRO LE VIOLENZE NELLE PIAZZE» - LegaSalvini : MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO PER AVER DIFESO I CONFINI ITALIANI Cambiamo ora questa giustizia! Firma online i re… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Bertolaso uomo d’onore e di valore. Roma e l’Italia hanno bisogno di persone come lui, domenica p… - MGrantorino : RT @berlusconi: Ho avuto un colloquio telefonico con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Al centro la condanna per le violenze perpetrate a Ro… - Gianluc54410558 : RT @criflower: Questo articolo è di due anni fa ma riassume,credo bene,la vicenda per chi non se la ricordasse E non chiediamoci perché non… -